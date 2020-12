Inchiesta 'Cocker d'Oro', la professoressa scagiona il marito e vuole rivolgersi a un'associazione che tutela i diritti delle donne

Vuole rivolgersi a un'associazione che si occupa di tutela delle donne, la professoressa al centro dell'inchiesta della procura di Savona e dei carabinieri di Alassio denominata 'Cocker d'Oro', che vede tre persone indagate, tra cui il marito della donna, per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.



La cinquantaseenne, che nell'inchiesta è parte offesa, si è sentita violata della propria privacy e al legale del marito Mario Leone, ha reso spontanee dichiarazioni, fornendo la propria versione. Secondo la professoressa, il marito non avrebbe mai fatto pressioni. Entrambi lavorano, vivono in una casa di proprietà, e non avrebbero particolari problemi di soldi. I due, secondo il suo racconto, sarebbero in buoni rapporti.



L'attività della donna sarebbe dunque una libera scelta, il marito certamente ne era a conoscenza, tanto da andarla a prendere alcune volte in un appartamento di Andora dove avvenivano gli incontri con i clienti, ma mai, secondo quanto sostiene il legale, e la stessa professoressa, avrebbe sfruttato la moglie. Tanto che la donna ha rifiutato di costituirsi parte civile.



Le accuse che la donna rivolge sono a chi avrebbe dovuto tutelarla, in primis le forze dell'ordine. Troppi i dettagli sulla vicenda che hanno reso individuabili nomi e luoghi. Poi ci sarebbero i video che la ritraggono in atteggiamenti intimi, inviati a diverse chat WhatsApp.



Insomma la professoressa ha spiegato che la scelta di prostituirsi è stata tutta personale, e che l'attività non avrebbe portato lauti guadagni, tanto che la Jaguar, che per gli inquirenti sarebbe la prova dei proventi dall'attività di prostituzione, è pronta per essere demolita perché ormai un ferrovecchio.