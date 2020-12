La proposta dell'onorevole Vazio: "La Gallinara diventi capitale dell'archeologia subacqua"

La proposta dell'avvocato albenganese e onorevole del Partito Democratico Franco Vazio, vicepresidente Commissione Giustizia alla Camera: "L’Isola Gallinara è una perla di straordinaria bellezza, un luogo unico sotto il profilo ambientale, storico ed archeologico e la notizia che il ricorso cautelare proposto contro il Ministero per l’esercizio della prelazione sia stato respinto è senza dubbio un’ottima notizia.

Avevo avuto già modo di affermare che sarebbe iniziata un’altra storia, dove al centro ci sarebbero stati la bellezza, la storia e il mare, e dove i sogni di coniugare turismo, archeologia subacquea e nautica potevano finalmente diventare realtà.

Il nostro territorio, grazie alla forte determinazione del Governo e del Ministro Franceschini, con questo ennesimo straordinario investimento e con i suoi musei, è diventato una vera capitale dell’archeologia.

Potremmo limitarci a commentare e godere di questo successo. Non credo che ci si possa fermare; possiamo fare molto di più.

Si tratta infatti di una sfida alla quale tutta la comunità è chiamata a partecipare per dare il proprio contributo di idee; una sfida a cui però anche gli altri enti istituzionali potrebbero e dovrebbero intervenire in modo decisivo.

Sono infatti occasioni che oltrepassano i confini nazionali e costituiscono un volano culturale ed economico-turistico eccezionale non solo per Albenga, ma per tutta la Liguria.

Ora dopo lo straordinario investimento dello Stato, che ha reso possibile assicurarsi la parte più prestigiosa, si potrebbe pensare ad un’iniziativa della Regione Liguria per acquisire l’intera proprietà dell’Isola Gallinara.

Se così fosse si potrebbe pensare di realizzare un centro universitario, con possibilità di accogliere studenti, scienziati e appassionati di ambiente marino ed archeologia: un volano eccezionale per la cultura e per il turismo.

Ho sentito molti esponenti del centrodestra ligure chiedere interventi a sostegno del turismo: un progetto del genere sarebbe una splendida occasione per dimostrare come la politica e le istituzioni possano superare le distanze e le appartenenze, come le promesse possano tradursi in realtà.

E’ un’occasione irripetibile, storica, davvero da non perdere… Proviamoci insieme!"