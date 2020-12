Noli, 31 ospiti della Rsa Villa Rosa positivi al Covid19. Situazione monitorata con Asl

Nota di aggiornamento da parte di Asl 2 sulla Rsa Villa Rosa di Noli, dopo l'annuncio di un focolaio Covid19 emerso al suo interno:

"Nella giornata di domenica 20/12/2020 la S.C. Assistenza Anziani e Disabili di ASL2 ha provveduto ad allertare il direttore sanitario della struttura Villa Rosa di Noli, comunicando i nominativi dei pazienti per i quali si era ricevuto dal laboratorio analisi esito di TM positivo - spiegano dalla Asl 2 savonese - In tale occasione si è supportata la DS nella attivazione/implementazione delle norme di controllo, protezione e prevenzione del contagio. Stamane la stessa direttrice, insieme alla coordinatrice, comunica quanto segue: all’interno della struttura attualmente risiedono 34 ospiti, 31 positivi e 3 negativi; attualmente tutti i pazienti sono, al momento presente, in discrete condizioni cliniche; la struttura mantiene costanti rapporti con le famiglie; al momento risultano positivi anche tre operatori; la S.C. Assistenza Anziani e Disabili mantiene costantemente il supporto alla direzione della struttura sia con contatti diretti che mediante sopralluoghi in loco".

La residenza per anziani denominata "Villa Rosa" non è da confondersi con il residence, sempre localizzato nel Comune di Noli, dal nome "Villa delle Rose", dove si registrano invece condizioni di sicurezza.