Albisola, svelati due pesci natalizi in piazza Dante realizzati dall'artista Paolo Anselmo

Dopo l'inaugurazione lo scorso agosto della nuova piazza Dante ad Albisola Superiore, grazie alle opere di restyling artistiche e urbanistiche, quest'oggi sono state svelate due nuove opere nel giardino albisolese.

Due pesci in tema natalizio realizzati da Paolo Anselmo sono stati scoperti dallo stesso artista e dall'assessore alla cultura Simona Poggi e che si aggiungono ai 10 già presenti.

"Questa sorpresa vuole essere dedicata a tutta la cittadinanza di buon augurio in questo difficile anno, è una gioia poter vedere le mie opere sotto gli occhi di tutti, vorrei che altri artisti si proponessero per far sì che le due Albisole ritornino a splendere come avveniva nel passato" il commento di Anselmo.

"E' un'iniziativa nell'iniziativa che fa sì che il comune di Albisola sia all'avanguardia in un anno così difficoltoso e triste, abbiamo voluto lanciare un messaggio di luce e di colore" dice l'assessore Poggi che ha ricordato la presenza del nuovo albero di Natale nella rotonda di piazza Dante, le illuminazioni nel paese e l'aiuola "Pe Sciortì" presente sulla passeggiata Montale.