Scuola, riapertura al 7 gennaio: le scuole superiori scaglioneranno gli ingressi e le uscite degli studenti

Un ampliamento del servizio previsto per il 7 gennaio e uno scaglionamento dell'orario di ingresso delle scuole superiori.

Queste le sostanziali novità emerse da un ulteriore incontro avvenuto in videoconferenza con il Prefetto di Savona Antonio Cananà tra il presidente e il direttore di Tpl Simona Sacone e Giovanni Ferrari Barusso, il vicesindaco Massimo Arecco, il dirigente scolastico dell'ufficio provinciale Alessandro Clavarino e i responsabili di Trenitalia.

Al centro la riapertura delle scuole secondarie superiori dopo l'Epifania, situazione sanitaria permettendo. Al vaglio ancora la decisione se optare per il rientro al 75% degli studenti o al 50%.

"Abbiamo rianalizzato i numeri dei flussi degli studenti progettando così un ampliamento del servizio al 7 gennaio. Le scuole superiori sono state disponibili a differenziare gli orari distanziando di 60 minuti così da dividere in diverse fasce orarie. Noi e i privati abbiamo metteremo in campo tutte le risorse disponibili. Il servizio sarà in linea con la domanda che avremo" dice Simona Sacone.

"Le scuole hanno tutte risposto positivamente per un differimento dell'orario d'ingresso come chiedeva Tpl, l'azienda potrà così riuscire ad organizzare il servizio dei pullman aumentando considerevolmente" ha continuato il vicesindaco e assessore alla viabilità Massimo Arecco.

Nella giornata di domani ci sarà un ulteriore incontro definitivo, ma ne susseguiranno ulteriori prima del 7, dove saranno presenti altri amministratori comunali soprattutto della Val Bormida.