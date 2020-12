Nuovo carcere nel savonese: le aree indicate dai comuni di Cairo e Cengio

Il nuovo carcere savonese sorgerà probabilmente in Val Bormida. L'annuncio è arrivato nella mattinata odierna dopo aver appurato che a Savona non ci sono le condizioni ottimali per realizzare la struttura. Ecco quindi la virata direzione entroterra con i comuni di Cairo Montenotte e Cengio in prima linea, come confermato dall'onorevole Pd Franco Vazio (leggi QUI).

"Nella prima decade di gennaio i funzionari del Ministero faranno un sopralluogo a Cairo e a Cengio per verificare le aeree indicate dai sindaci Lambertini e Dotta e capire quale sia per dimensione, collocazione, tempistiche e costi di acquisizione la più adatta ad ospitare la nuova struttura carceraria" ha spiegato nella nota Vazio.

Ma quali sono le aree proposte all'interno dei dossier da parte dei due comuni valbormidesi? Cengio ha indicato quattro zone: località Castellaro (in Belbo); l'area A2 (quella bonificata) ex ACNA, oggi ENI Rewind; località Vignali (tra Millesimo e Cengio) e Pian Rocchetta (tra Cengio e Saliceto).

Cairo invece presenta l'area del Tecchio. Una zona che corrisponde alla metratura richiesta e situata non troppo lontana dai servizi necessari, soprattutto dalla scuola penitenziaria.