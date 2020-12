Centro "Il Granello" di Varazze: affidato servizio educativo per disabili adulti

La Giunta Comunale di Varazze, su proposta dell'assessore Calcagno Mariangela, ha approvato in data 17 dicembre 2020 lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio educativo per disabili adulti al Centro "Il Granello" periodo 1 gennaio/31 dicembre 2021.

L'attività del Centro è volta all'inserimento sociale di persone adulte con disabilità, non più scolarizzati, per i quali la frequenza al centro è fondamentale per la gestione della quotidianità. Questo servizio ha un alto valore sociale ed è stato svolto anche durante l'emergenza Covid -19 per i disabili presenti nella Villa Santa Maria in Bethlem e anche per quelli che risiedevano in abitazione con riabilitazioni ed attività gestite in remoto. La convenzione annuale, del valore di 60.300,00 euro, copre i fruitori residenti nel comune di Varazze.

"La nostra Città ha un tessuto sociale importantissimo - commenta il vice sindaco Luigi Pierfederici - che l’amministrazione ogni anno sostiene con diverse convenzioni specifiche e puntuali. Non solo dunque in questa fase di gestione dell'emergenza Covid per la quale sono state impiegate risorse aggiuntive importanti. Attività come quella del "Granello" sono fondamentali per una comunità, come la nostra, dalla forte vocazione sociale e riteniamo quindi che sia doveroso che la Amministrazione contribuisca affinchè queste realtà possano continuare la loro attività quotidiana importantissima".