Finale, un regalo amico dell'ambiente per gli studenti: consegnate le borracce nelle scuole elementari e medie

Ha scelto la via dell'eco-sostenibilità l'amministrazione finalese per augurare agli studenti più giovani un buon Natale.

Nella mattinata di oggi, 23 dicembre, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze per le classi non stoppate dai Dpcm anti Covid, gli assessori ai servizi scolastici Clara Bricchetto e quello all'edilizia scolastica e all'ambiente, nonché vice sindaco, Andrea Guzzi, insieme al consigliere "Mammo" Rescigno hanno consegnato agli alunni delle scuole elementari e medie circa 750 borracce realizzate insieme alla Finale Ambiente nell'ambito del progetto "Plastic Free".

Si tratta di contenitori "artistici": sul loro dorso è infatti raffigurato un logo donato al progetto dagli studenti dell'Ipsia di Finale coadiuvati dal professor Luca Saggin e scelto tra 5 proposti dall'istituto tecnico e votato dagli utenti dei social networks.

"Abbiamo voluto portare questo regalo funzionale e attento all'ambiente e al pianeta che ci ospita. Purtroppo le difficoltà che hanno riguardato l'avvio dell'anno scolastico non siamo riusciti a consegnarle a settembre come pensato, così abbiamo deciso di effettuare la consegna in questo importante periodo portandole insieme agli auguri di tutta l'amministrazione" ha spiegato il vice sindaco Guzzi.