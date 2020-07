Proseguono a Finale Ligure le iniziative "Plastic Free", Frascherelli: "Borracce per tutti gli studenti finalesi"

Il Comune di Finale Ligure e la Finale Ambiente SPA proseguono le iniziative Plastic Free per sensibilizzare i cittadini a preservare l’ambiente marino, costiero e non solo.

“Per l’inizio dell’anno scolastico distribuiremo a tutti gli alunni di ogni ordine e grado del nostro territorio queste artistiche borracce con lo scopo di ridurre l’uso delle bottiglie di plastica - afferma Ugo Frascherelli, primo cittadino di Finale Ligure - Su tali dotazioni inseriremo anche un logo, che abbiamo voluto individuare con la collaborazione ed il prezioso contributo degli studenti dell’IPSIA, coadiuvati dal Prof. Luca Saggin. Ad ogni studente è stata assegnata una emoticon abbinata alla borraccia, e a partire da lunedì sarà lanciata sulla Pagina Facebook della Finale Ambiente per far votare il logo preferito che poi sarà stampato su tutte le borracce”.

Anche l’Assessore delegato all’Ambiente Andrea Guzzi entra sul tema e spiega: “Gli studenti interessati all’iniziativa, Lorenzo Abbatangelo, Giulia Gualberti, Dalila Indiberge, Federica Maritano, Elena Simone, hanno dedicato molto tempo ed attenzioni a questo progetto e gliene siamo molto grati. Questi ragazzi hanno lavorato durante il lockdown con videoconferenze insieme al Direttore di Finale Ambiente, Simona Ferrando, che ringraziamo per aver portato avanti l’idea con entusiasmo. Un ulteriore passo avanti nel lungo percorso del rispetto ambientale che da anni portiamo avanti, ricordando anche che la nostra città in 5 anni ha quasi raddoppiato le percentuali di raccolta differenziata passando da uno scarso 40% ad un 73% di quest’anno, indice di un gran lavoro da parte della cittadinanza che è cresciuta in sensibilità anche con sacrifici e cambi di abitudini importanti”.