Lega Savona: "Politica nazionale partito non asseconda scelte a favore del consolidamento dei campi nomadi"

Riguardo l'animata discussione tenutasi oggi (ieri per chi legge, ndr) in occasione del consiglio comunale, riteniamo doveroso semplicemente far notare che la linea politica nazionale portata avanti dalla Lega di Matteo Salvini in tutti i comuni nei quali è in maggioranza o in opposizione non asseconda in alcun caso scelte a favore del consolidamento di campi nomadi e situazioni similari di degrado che penalizzino i cittadini onesti".

Questa la nota diramata dalla segreteria cittadina Lega Salvini Premier Savona.

È doveroso perseguire i risultati o quantomeno i propositi sostenuti da sempre dal nostro partito anche quando nella scorsa legislatura sedeva tra i banchi dell'opposizione il nostro attuale vice sindaco Arecco" conclude la nota.