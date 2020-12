Regione, approvato un emendamento per estendere il pagamento certo dei professionisti

Lo scorso 29 giugno è stata approvata la legge 'Muzio-Vaccarezza’, inerente al pagamento certo dei liberi professionisti. L'obiettivo della legge è quello di tutelare le prestazioni svolte dai professionisti in materia di edilizia e urbanistica, a seguito di istanze presentate da privati cittadini o da imprese verso la pubblica amministrazione.

"Oggi, durante la seduta di approvazione del bilancio abbiamo approvato un ulteriore emendamento, in accordo con l'assessore Giacomo Giampedrone - ha asserito Angelo Vaccarezza, capogruppo di Cambiamo! in consiglio regionale e firmatario della legge - Già la legge rappresentava un grande passo in avanti per la tutela dei liberi professionisti e delle loro attività professionali; ma siamo davvero molto felici, sia io che il consigliere Claudio Muzio, di aver ottenuto l'approvazione di un emendamento che obbliga la pubblica amministrazione a rendere certo il pagamento della prestazione, alla presentazione certificata della fattura quietanzata".

"L'emendamento rappresenta un rafforzativo di una legge che già tutelava i liberi professionisti e contribuiva a contrastare l’evasione fiscale, creando una positiva ricaduta per tutta la categoria, ma con questa modifica sappiamo di andare incontro alle istanze pervenute dal nostro territorio, sapendo quanto possa essere utile aiutare i lavoratori in un momento storico, come quello attuale, di grande difficoltà e preoccupazione".