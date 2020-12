Stella, Sergio Cheli pronto a riscendere in campo anche alle comunali 2021: "C'è voglia di cambiamento"

"Inizialmente non volevo ricandidarmi, ma grazie ad una persona nota politicamente ho deciso di aderire a questo progetto".

Queste le parole del consigliere comunale Sergio Cheli, che lo scorso luglio si era "staccato" dalla maggioranza in consiglio comunale a Stella e che alle elezioni di maggio-giugno 2021 scenderà nuovamente in campo ma in questa tornata non con il sindaco uscente Marina Lombardi.

"Non ho nulla contro l'attuale giunta ma vorrei un futuro per la città, per i giovani, manca un po' tutto in questo momento - spiega Cheli - si tratta di un progetto che renderà partecipi i cittadini stessi, i quali ci incentivano ad andare avanti".

"Abbiamo una serie di progetti che potrebbero far cambiare rotta al paese partendo dalle piccole cose, prima di tutto c'è voglia di cambiamenti. Non ho nè scopi di lucro, nè interessi, a Stella ci sono nato e vorrei tornasse come prima, il numero degli abitanti è calato e non è un caso, non c'è stato un cambio generazionale" conclude il consigliere comunale che si ricandiderà il prossimo anno.