Il calore del Natale alla residenza per anziani di Varigotti lo portano i "Garosci de Pia"

Antivigilia di solidarietà per l'associazione "I Garosci di Pia" che hanno portato alcuni regali agli ospiti della residenza per anziani Villa Azzurra di Varigotti.

Panettoni, pandori, caramelle e piccoli omaggi per la cura della persona i doni portati in questo momento delicato di feste agli ospiti della struttura per portare anche un po' di calore in questo Natale dove avere l'affetto dei propri cari per queste persone è decisamente diverso rispetto alla normalità e di certo più complicato.