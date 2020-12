Una "pioggia di regali" ha allietato i "nonni" delle RSA "Ruffini" di Finale e "Villa Rosa" di Noli

Era il 17 dicembre quando su Savonanews davamo notizia di un'iniziativa, scaturita dalla volontà dei finalesi Marinella Geremia e Maurizio Barbero, per far sentire un po' meno soli gli anziani delle RSA "Ruffini" di Finale e "Villa Rosa" di Noli in questo Natale così particolare (tutti i dettagli QUI).

L'entusiasmo e la bontà d'animo degli abitanti del comprensorio ha fatto il resto: letteralmente una pioggia di regali ha invaso le due strutture, tanti pensieri gentili per gli ospiti delle residenze, che ringraziano con affetto.

E così, ora che mancano due soli giorni a Natale, il personale sanitario si è trasformato in un esercito di "Babbi Natali" un po' speciali, portando sorrisi e lietitudine nelle sale.

E non è finita: grande commozione, negli occhi degli ospiti e di tutto il personale nel vedere che tantissimi bambini del Finalese hanno scritto "ad personam" delle letterine dedicate agli ospiti delle RSA, che sono un po' "i nonni" di tutti.

Il vero spirito del Natale, quello fatto di amore, di vicinanza e di gioia di condividere ha trionfato nel migliore dei modi.