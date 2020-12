"Un augurio speciale. Non siamo riusciti ad onorare la Madonna il giorno dell’Immacolata per diversi problemi, abbiamo quindi deciso, in questa circostanza, di omaggiare il Bambin Gesù, con una corona di fiori. Auguriamo a tutti un sereno Natale".

Questa la nota diramata da Oreste De Rossi, presidente dell'associazione "Presepe degli Abissi delle Albisole".