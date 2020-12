Albenga, da oggi è possibile presentare le domande per accedere ai buoni spesa

Il Governo con il decreto "Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid" ha stanziato altri 163.000 euro per il Comune di Albenga al fine di acquistare buoni spesa da erogare alle famiglie che, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid, si siano ritrovati in una situazione economica svantaggiata.

Per accedere ai buoni i cittadini dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso pubblicato sul sito www.comune.albenga.sv.it e compilare la relativa domanda che potrà essere presentata da oggi, lunedì 28 dicembre, fino a venerdì 15 gennaio. La richiesta potrà essere presentata via mail a protocollo@pec.comune.albenga.sv.it o consegnata a mano all'ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì, anche, dalle 15.30 alle 17.30.

"Voglio ringraziare gli uffici dei servizi sociali, per la condivisione e il confronto. I contributi sono destinati a tutti coloro che, in questo anno di incertezza e difficoltà, si sono trovati nella condizione di non riuscire a soddisfare anche le più semplici necessità proprie e delle proprie famiglie. Chiedo a tutti di essere leali con se stessi e con la comunità, è stato un anno duro per tutti, ma questi aiuti sono destinati a coloro che si trovano in condizioni di estrema povertà. Consapevoli della grave crisi sanitaria, economica, sociale e lavorativa causata dalla pandemia, cercheremo, per quello che è di competenza comunale, di sostenere la cittadinanza al fine di favorire una ripartenza" dichiara Marta Gaia, assessore alle Politiche Sociali.

Il sindaco Riccardo Tomatis aggiunge: "Purtroppo la situazione economica è diretta conseguenza di una situazione sanitaria che non è ancora stata risolta. Fortunatamente in questi giorni sono iniziate le vaccinazioni e, quindi, si inizia a intravedere una soluzione, questo deve essere da stimolo per affrontare quei sacrifici necessari a superare questa fase con la consapevolezza che potrebbero essere gli ultimi".

Per l'avviso di pubblicazione e il modulo per la domanda che possono essere scaricati anche dal sito del Comune di Albenga al seguente link (CLICCA QUI).