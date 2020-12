Gli Auguri di Buon 2021 del sindaco di Cosseria Roberto Molinaro

"Un 2020 segnato da una pandemia che non ha fatto distinzioni di razza, sesso, ceto ma ha colpito indistintamente tutti". Con queste parole il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro riassume l'anno che va a terminare in queste ore.

Per come la comunità ha fronteggiato questa emergenza, Molinaro esprime parole di gratitudine "per il senso di solidarietà dimostrato dalla cittadinanza" ma ringrazia anche tutta una "macchina" fatta di forze dell'ordine, sanità, polizie locali di tutto il comprensorio, protezione civile e rete del volontariato, che hanno messo a disposizione tutte le forze possibili.

Ora l'invito del sindaco è a festeggiare in modo sobrio, rispettando le regole imposte dal DPCM e i necessari accorgimenti igienico-sanitari.