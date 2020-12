Cisano: l'amministrazione Niero approva il bilancio di previsione. Eliminata aliquota Imu su magazzini agricoli

L’amministrazione comunale Niero, ieri, ha approvato in consiglio comunale, il bilancio di previsione e l’aggiornamento del DUP, Documento Unico di Programmazione per il 2021/2023, permettendo così agli uffici d’iniziare a lavorare fin da subito, il 1 gennaio, senza dover procedere in dodicesimi.

Tra le novità l’eliminazione dell’IMU per i magazzini agricoli che, grazie ad una convenzione con la Baseco, sottoscritta dalle associazioni di categoria potranno smaltire gli scarti di lavorazione, a prezzi ridotti, senza costi per il Comune. Inalterate tutte le altre tariffe dall’Imu alla Tari.

Il consiglio comunale ha inoltre approvato, con un solo un voto di astensione, da parte del consigliere di minoranza Agostino Morchio, l’affidamento della gestione in house del servizio d’igiene urbana che, da domani, sarà effettuato dalla Sat Spa. Trecentomila euro è l’investimento destinato al Gal (Gruppo di Azione Locale) Valli Savonesi, finanziato dal Fondo Europeo per lo sviluppo rurale 2014/2020. Cisano è capofila del progetto che interessa 16 Comuni da Stellanello a Balestrino, destinato allo sviluppo del “Turismo sostenibile” e finalizzato a valorizzare le qualità locali, ambientali, sociali, culturali, il patrimonio esistente e le risorse dell’enogastronomia locale e dell’agroalimentare per il progetto di potenziamento della sentieristica.

«Abbiamo approvato un bilancio prudenziale che fotografa la realtà visto che, per ora, non è prevedibile l’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso - dichiara il sindaco Massimo Niero - nonostante l’avvio della campagna vaccinale sia un segnale di forte speranza. Gli eventuali contributi che arriveranno porteranno a variazioni di bilancio com’è avvenuto già quest’anno. E’ stata invece rinviata a gennaio l’approvazione del regolamento di contabilità al fine di concertarlo maggiormente con la minoranza. Anche se si tratta di un documento non politico ma sostanzialmente tecnico».