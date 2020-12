Nuova centrale termica del Santa Corona, De Vincenzi e Liscio: "Una buona notizia, operazione necessaria e attesa"

"Accogliamo con piacere l’approvazione, da parte dell’ASL 2 'Savonese', del progetto definitivo relativo alla realizzazione della nuova centrale termica dell’Ospedale Santa Corona. E’ un’operazione assolutamente necessaria e attesa da molti anni. L'attuale impianto, benché interessato da alcuni recenti investimenti rivolti all' efficientamento e alla sicurezza, non garantisce più quegli standard ambientali necessari al normale e corretto funzionamento dello stesso". Così il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il consigliere delegato alla sanità e ai rapporti con il nosocomio pietrese Giovanni Liscio.

"Tuttavia, qualora quanto appreso dagli organi di stampa e reso noto dalla recente delibera del Commissario Straordinario dell’ASL 2, prendesse corso, come Amministrazione comunale non possiamo nascondere alcune perplessità riferite all'ubicazione del nuovo impianto termotecnico - continuano il sindaco e il consigliere delegato - L'ipotesi di crearlo nell'estremo ponente dell'area ospedaliera ci suscita qualche dubbio in merito all'eventuale e futura realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero che, ci era parso di capire, dovrebbe nascere invece nella zona di levante".

"Indipendentemente da quelle che saranno lo scelte progettuali e realizzative riguardanti il futuro del Santa Corona, ci è sembrato opportuno dare un modesto e responsabile contributo affinché ogni operazione di rinnovamento sia il più possibile condivisibile e non si creino, allo stesso tempo, elementi critici e contraddittori" concludono infine De Vincenzi e Liscio.