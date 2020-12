L'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure avrà una nuova centrale termica: approvato il progetto definitivo

2 milioni 821 mila 662,42 euro la spesa complessiva dei lavori, secondo il progetto firmato dalla società di ingegneria Cogenera Srl, che saranno finanziati grazie al mutuo decennale per un valore di 5 milioni e 500 mila euro destinatoalla necessità di investimento di Asl 2. Come responsabile unico del procedimento è stato incaricato l'ingegner Giulio Tagliafico, dirigente di ruolo della S.C.Patrimonio e Gestione Tecnica.

La centrale nuova, che secondo indiscrezioni sorgerà nella zona a ponente del nosocomio pietrese e che sarà alimentata a metano, andrà a sostituire quella attuale (alimentata a olio combustibile) e produrrà direttamente acqua calda (non più vapore) utile per alimentare le sottocentrali dei vari padiglioni ospedalieri.

Nella delibera definitiva non è specificato se l'operazione prevederà anche una coogeneratrice, come fatto alcuni anni fa a Savona, in grado di garantire una certa autosufficienza nella produzione di energia elettrica.