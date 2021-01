Andora, al via lo sgombero di Villa Laura: obiettivo 2021 iniziare i lavori di riqualificazione

Obiettivo 2021 iniziare i lavori di riqualificazione di Villa Laura. Questa mattina sopralluogo del sindaco di Andora, Mauro Demichelis, dell'assessore alla cultura Maria Teresa Nasi accompagnati da funzionari, tecnici ed operai comunali che hanno dato via allo sgombero per agevolare i rilievi utili alla progettazione definitiva. La villa degli anni trenta, si affaccia sulla passeggiata a mare: un edificio di suggestiva bellezza, sotto tutela della Sovrintendenza che sarà recuperato e destinato all'uso pubblico.

"E' iniziato ufficialmente lo sgombero. Saranno da verificare eventuali problemi strutturali, ma nonostante l'abbandono da più di venti anni la villa non ha perso il suo fascino ed è, all'apparenza, in buone condizioni - ha dichiarato il sindaco Demichelis - L'obiettivo è iniziare i lavori nel 2021. La progettazione definitiva ci dirà l'esatto costo complessivo da finanziare rispetto al milione e 300 mila euro previsti a bilancio nel 2017 e che poi abbiamo dovuto destinare per i lavori di messa a norma della scuola a rischio crollo. Abbiamo già chiesto ed ottenuto 118mila euro da parte dello Stato. Sarà riqualificato anche il vicino tempietto realizzato dai Marchesi Maglione".