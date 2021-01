Maltempo, Olivieri tuona: "Troppi veicoli sulle strade che collegano la costa con l'entroterra, in dispregio alle normative emergenziali"

" Ho avuto riscontro personale e grazie alle segnalazioni di tanti di noi nella giornata odierna del transito di un numero significativo di veicoli, in particolare fuoristrada, sulle strade che collegano la costa all’entroterra, in dispregio alle normative emergenziali, tanto quanto a zona rossa pandemica sanitaria che allerta arancione nivologica: si ricorda che in questo contesto gli spostamenti debbono essere limitati alle effettive necessità e strettamente ai casi motivati ". Così Pierangelo Olivieri, sindaco di Calizzano e presidente della Provincia di Savona.

"In sinergia con le Forze dell’Ordine alcuni veicoli sono stati identificati e si ribadisce (mi sono personalmente confrontato per le vie brevi anche con Comando Provinciale dei Carabinieri e Questura) che tutti i controlli possibili verranno in queste ore ulteriormente aumentati e sanzionati i trasgressori - aggiungere Olivieri - Rispetto delle norme, senso di responsabilità e civico sono assolutamente fondamentali in questo momento".