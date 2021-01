Covid e restrizioni dalla prossima settimana: stasera vertice Governo - Regioni. Prime anticipazioni

Come cambierà il quadro delle restrizioni dalla prossima settimana? Stando alle ultime indiscrezioni il 9 e 10 gennaio, l’Italia andrà in zona arancione mentre il 7 e l’8 gennaio rimarrà la zona gialla.

Le nuove regole saranno al centro di un confronto tra Governo e Regioni in serata. Le proposte da presentare ai Governatori sono state analizzate nell’ambito di un vertice tra il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione di maggioranza, il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia e i membri del CTS. Sono al vaglio diversi scenari per la settimana prossima, in particolare per limitare lo spostamento tra regioni anche se in fascia gialla, a ragioni di necessità.

Il Governo inoltre starebbe valutando una proroga del divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici, minori di 14 anni esclusi. La misura, introdotta nell’ultimo DPCM per le festività natalizie, scadrà il 6 gennaio e potrebbe essere prorogata fino al 15 del mese. Discorso diverso invece riguarderebbe le scuole. Sembra che il Governo punti a una ripartenza della didattica in presenza al 50% per le scuole a partire dal 7 gennaio. Infine, dall’11 al 15 gennaio dovrebbero scattare le restrizioni previste a seconda delle fasce di colore.

I parametri di attribuzione del colore alle regioni dovrebbero essere ulteriormente stringenti. Questo fino ad arrivare al 15 quando il premier Conte dovrebbe firmare il nuovo DPCM.

"Regione Liguria non è ritardo sui vaccini: li sta facendo tutti sulla base dei quantitativi che ci sono stati inviati dal commissario Arcuri, perché le regioni non possono comprarli e al momento gli unici disponibili sono quelli di Pfizer destinati alle categorie dei sanitari e degli ospiti e operatori delle Rsa. Le vaccinazioni sono state fatta anche oggi, se andassimo più veloci finiremmo le dosi, prima dell’arrivo da Roma di altri vaccini, per cui sarebbe inutile. Abbiamo calcolato di finire il primo giro il 21 gennaio, quando è previsto la seconda dose cioè il richiamo. Per il momento stiamo rispettando la campagna di vaccinazione e abbiamo già somministrato 2126 dosi pari al 16% dei vaccini ricevuti, secondo il piano messo a punto da Alisa”.

Lo ha detto questa sera il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, nel consueto punto sul Covid.

“Al momento – ha detto Toti - non sappiamo quando arriveranno i vaccini di Moderna e AstraZeneca e nemmeno quando la prima fase si amplierà, allargando le categorie dei vaccinati”. Il presidente Toti ha sottolineato che per quanto riguarda la campagna vaccinale “Regione Liguria è tra la settimana e l’ottava posizione”, ma ha ribadito che “è sbagliata l’idea di fare tutti i giorni la gara dei vaccini, anche perché i vaccini mandati dalla struttura commissariale sono in numero limitato, al momento. Abbiamo un piano che prevede in questa fase di vaccinare 62.000 persone, come era stato stabilito. Non è possibile ora vaccinare altre categorie che non siano comprese nel piano stabilito dal governo”.

“Stiamo procedendo come da programma – ha aggiunto Toti – Il 21 di gennaio cominceremo a vaccinare coloro che sono stati vaccinati il 27 dicembre all’ospedale policlinico San martino. A partire da domani somministreremo 2000 dosi al giorno, secondo un modalità che prevede di impiegare a livello regionale 54 medici, 166 infermieri, 28 operatori socio-sanitari e 56 amministrativi. Per quanto riguarda le siringhe inviate da Arcuri, Toti ha sottolineato che Regione Liguria ha ricevuto solo quelle da 5 e 3 millilitri che vanno bene per diluire il farmaco, ma non per somministrarlo. “Per questa operazione – ha detto Toti – servono le siringhe da 1 millilitro che comunque Regione Liguria aveva in casa, per cui non c’è stata alcuna ripercussione sulla campagna vaccinale, ma ci vorrebbe più attenzione da parte del governo”.

Per quanto riguarda la pandemia “in questi giorni vi è stato un lavoro a scartamento ridotto – ha sottolineato il governatore – a causa delle festività, con un numero di tamponi minore, continuiamo però a essere nella parte bassa della classifica per quanto riguarda la diffusione del contagio, nonostante una leggera crescita del fattore Rt. Comunque dobbiamo essere molto attenti. Il dato positivo è la diminuzione del numero di deceduti, grazie anche alla capacità di cura degli ospedali”.

Il presidente Toti ha comunicato che è prevista per questa sera alle 21 la riunione tra regioni e esecutivo per ragionare sulle fasce che entreranno in vigore tra il 6 e il 7 gennaio.

“Ovviamente sentiremo cosa hanno da dire tutti quanti – ha concluso Toti – facendo sempre attenzione alla limitazione del contagio, nella consapevolezza che abbiamo tenuto chiuso dal 20 dicembre molte attività con danni importanti e con ulteriori danni si prevedono per il prossimo futuro. Proprio oggi Confcommercio dichiarava un incasso tra gli associati di un miliardo in meno. Una situazione complessa, sia per il Covid che per l’economia a cui prestare grande attenzione, per ricercare un equilibrio tra le due istanze”.