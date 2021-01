Un altro camion bloccato lungo la strada provinciale 28 bis sempre sul territorio comunale di Roccavignale.

Dopo quello intraversato questa mattina in località Valzemola, davanti al palazzo comunale, il secondo mezzo pesante, pare un tir, è rimasto fermo a metà salita in coincidenza del bivio per la frazione di Camponuovo. Sul posto è intervenuta la Protezione civile.

Proseguono quindi i disagi lungo le strade della Val Bormida.