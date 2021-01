Il maltempo che continua a imperversare ormai senza tregua dall'inizio del 2021 sulla nostra provincia non lascia senz'altro a corto di lavoro i Vigili del Fuoco.

L'ultimo intervento in ordine di tempo risale a questa mattina, intorno alle 10.20, dove una squadra è stata impegnata a Savona in via Mignone per rimuovere un albero pericolante.

Sul posto presente anche una pattuglia della Polizia municipale che però, fortunatamente, non è dovuta intervenire per registrare danni a cose o persone.