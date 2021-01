Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte questa mattina, intorno alle 11, in un appartamento nel comune di Bormida, all'interno del quale si è sviluppato un rogo. Alle fiamme, per cause non ben chiarite, è stata la cucina dell'abitazione.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono durate diversi minuti, ma fortunatamente, oltre ai danni al mobilio, non si sono registrati feriti o intossicati.