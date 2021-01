Coronavirus, cala il rapporto tra positivi e tamponi (7,96%). Nel savonese 89 nuovi casi e meno ospedalizzazioni (-5)

Cala oggi il rapporto tra tamponi e positivi nella nostra regione. In base ai 4.586 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, infatti, sono risultati 365 positivi, pari al 7,96% ovvero uno ogni 12,56.

I nuovi positivi nella nostra provincia sono 89, in calo rispetto a quanto riportato nel bollettino precedente, mentre sono 42 quelli dell'imperiese, 198 a Genova e 36 a Spezia. Nessuno riconducibile alla residenza in Liguria.

Sono stati 18 i morti per Covid segnalati oggi in Liguria, in un lasso di tempo compreso tra il 13 dicembre e ieri, di cui 6 nelle strutture di Asl2: un uomo di 83 anni deceduto al Santa Corona; un uomo di 84 anni, una donna di 83 ed una di 85 anni decedute presso l'ospedale San Paolo di Savona; infine una donna di 89 e un uomo di 81 anni presso l'ospedale di Albenga.