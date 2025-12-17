 / Cronaca

17 dicembre 2025, 07:52

Investimento pedonale a Savona, codice giallo al San Paolo

L'incidente si è verificato tra Largo dei Folconi e via Pirandello

Nuovo investimento pedonale a Savona, a poche ore dalla tragedia di ieri in cui ha perso la vita la 22enne Valentina Squillace. 

Questa mattina, poco dopo le 7, tra Largo dei Folconi e via Pirandello, una persona è stata urtata da un veicolo mentre stava attraversando la strada e, stando a quanto riferito, pare sulle strisce pedonali.

Sul posto è intervenuta la centrale operativa del 118, che ha mobilitato la Croce Oro Mare e l’automedica. Il pedone è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. 

Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

