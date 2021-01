In edicola il primo numero annuale di "Culturaidentità", presentato al Caffè Balzola di Alassio

Nell’opera proposta in copertina, firmata da Giuseppe Veneziano, Dante è in versione rockstar, perché, come spiega Edoardo Sylos Labini in prima pagina, “viaggiare tra i canti dell’Inferno o del Paradiso è come ascoltare le vibrazioni delle corde di una chitarra elettrica”. “A cosa servono i poeti?” è, infine, la questione che Alessandro Sansoni pone ai lettori e, più in generale, agli uomini contemporanei come traccia da seguire per cogliere a pieno il valore e il significato profondo delle celebrazioni dantesche che si svilupperanno nel corso del nuovo anno.