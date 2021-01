Coronavirus, sono 374 i nuovi casi accertati in Liguria, nel savonese il più alto numero giornaliero: 137

Sono 374 i nuovi casi di positività al Covid 19 riportati nel bollettino diffuso nel pomeriggio da Regione Liguria su un totale di 2877 tamponi molecolari effettuati, per una percentuale di positività pari al 12,99%.

Sono 137 i nuovi positivi in provincia di Savona dove oggi Asl2 ha somministrato 288 dosi di vaccino. Nell'imperiese i nuovi casi sono stati 53, a Genova e provincia 119 mentre nello spezzino 65.

Sale anche il conto delle vittime che raggiunge quota 3.010 dall’inizio dell’emergenza. Oggi i morti registrati in Liguria sono stati 11, di cui 1 soltanto nelle strutture di Asl2, ovvero un uomo di 70 anni mancato l'8 gennaio al Santa Maria di Misericordia di Albenga.

I DATI

Totale tamponi molecolari effettuati: 742.726 (+2.877)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11/2020): 182.909 (+2.082)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 63.774 (+374)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.574 (+116)

Casi per provincia di residenza

Imperia 645 (+27)

Savona 1.448 (+50)

Genova 3.157 (+19)

La Spezia 1.043 (+22)

Residenti fuori regione o estero 120

Altro o in fase di verifica 161 (-2)

Totale 6.574

Ospedalizzati: 773 (+6); 64 in terapia intensiva (-1)

Asl 1 71 (+1); 6 in terapia intensiva (-1)

Asl 2 127 (+4); 10 in terapia intensiva (+3)

Policlinico San Martino 200 (-); 25 in terapia intensiva

Evangelico 1

Galliera 87 (-3); 3 in terapia intensiva (-1)

Gaslini 0 (-1)

Asl 3 Villa Scassi 68 (+3); 6 in terapia intensiva

Asl 4 75 (-2); 5 in terapia intensiva (-2)

Asl 5 144 (+6); 9 in terapia intensiva





Isolamento domiciliare: 4.453 (+76)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 54.190 (+247)

Deceduti: 3.010 (+11)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 451 (-16)

Asl 2 1.147 (+27)

Asl 3 1.099 (-70)

Asl 4 432 (-36)

Asl 5 639 (+49)

Totale 3.768

Dati vaccinazioni 10/1/2021 ore 16.45

Consegnati: 30.545

Somministrati: 18.133

Percentuale: 59,4%

Asl1 2.528 dosi effettuate; 78 oggi

Asl2 3.077 dosi effettuate; 288 oggi

Asl3 3.744 dosi effettuate; 132 oggi

Asl4 1.945 dosi effettuate; 162 oggi

Asl5 2.439 dosi effettuate; 0 oggi

Galliera 336 dosi effettuate; 0 oggi

Gaslini 765 dosi effettuate; 0 oggi

HSM 2.292 dosi effettuate; 0 oggi

O.E.I. 347 dosi effettuate; 0 oggi

Totale 17.473 dosi effettuate; 660 oggi

