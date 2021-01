Fratelli d'Italia Liguria: "Non si escludano odontotecnici dal piano vaccinale"

“Non capisco come il governo abbia escluso gli odontotecnici dal Piano Strategico Nazionale – così commenta il commissario ligure Matteo Rosso –E’ un errore macroscopico e significa non riconoscere l’enorme sforzo che la categoria ha fatto in quest’anno di pandemia rimanendo sempre a disposizione delle necessità sanitarie tanto nelle strutture private quanto in quelle pubbliche”.

Fratelli d’Italia si schiera dalla parte degli odontotecnici e chiede al governo di inserirli nel piano strategico per la prevenzione come gruppo target e bisognoso del vaccino contro il Covid 19: “Reclamerò che Regione Liguria li inserisca come già fatto dalla Regione Puglia perché possano, gli odontotecnici, essere tutelati e vaccinati vista l’importanza sanitaria che hanno” commenta il capogruppo in Regione Liguria Stefano Balleari .

Oltre che in Regione Liguria la richiesta di Fratelli d’Italia arriverà anche al Parlamento “Chiederò oggi stesso – conferma Matteo Rosso – all’Onorevole Marcello Gemmato, in qualità di responsabile del dipartimento Sanità di FdI e al Presidente dei nostri Deputati Francesco Lollobrigida, di intervenire in Parlamento per sopperire a questa grave lacuna”

Con questa richiesta si conferma l’attenzione di Fratelli d’Italia alla sicurezza del personale sanitario così tanto osannato dal governo sui social, ma in realtà dimenticato nella quotidianità.