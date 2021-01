Cairo, nuovi spazi all'interno del "Ferrania Film Museum" (FOTO)

Il "Ferrania Film Museum" continua la sua crescita. Grazie alla gestione della Cooperativa Sociale Lanza del Vasto, e in collaborazione con l'amministrazione comunale di Cairo Montenotte, sono stati ricavati all'interno di Palazzo Scarampi nuovi spazi espositivi e utili, come la sala fotosensibile per il fondo bibliografico di fabbrica, per reperti di pregio e mostre fotografiche.

Ma non è tutto. Come si legge sulla pagina Facebook del museo: "Il riordino degli archivi fotografici e documentali (alfabetizzazioni e digitalizzazioni) prosegue incessante. Inoltre, ci stiamo adoperando e preparando, con restauri e nuovi allestimenti, ad una auspicabile prossima riapertura delle visite al pubblico".