“Approvato questa mattina in Giunta il documento delle alternative progettuali, propedeutico alla richiesta di finanziamento per la progettazione al Governo centrale, relativo all’intervento di efficientamento energetico dell’illuminazione di tutti gli impianti sportivi comunali (capoluogo e frazioni) per complessivi €. 535.000,00”.

Lo scrive su Facebook l’assessore con delega ai Lavori Pubblici del comune di Cairo Montenotte Fabrizio Ghione.