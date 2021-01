Alassio, famiglia investita mentre attraversava l'Aurelia: la Polizia locale indaga

La Polizia locale di Alassio sta cercando di chiarire la dinamica che ha portato questa mattina, intorno alle 10.30, all'investimento di tre persone sulla via Aurelia da parte di una sola automobile.

Gli uomini del comando alassino, giunti sul posto insieme ai militi dell'emergenza sanitaria, stanno ricostruendo con l'autista del mezzo l'ordine dei fatti e le cause all'origine del sinistro.

Le tre vittime, tutte appartenenti ad un gruppo familiare, hanno riportato diverse lesioni dall'impatto, avvenuto mentre stavano attraversando la strada. Sul posto hanno ricevuto le prime cure da parte del personale dell'automedica e delle croci bianche di Andora e Albenga, che hanno poi trasportato i feriti al Santa Corona di Pietra Ligure, due in codice rosso e uno in codice giallo.

Al momento a destare maggiore preoccupazione le condizioni della signora più anziana del gruppo.

L'incidente, verificatosi poco dopo l'Istituto Salesiano, ha avuto ripercussioni anche sul traffico, rimasto fermo in entrambe le direzioni per alcuni minuti in attesa che venissero prestati i soccorsi.