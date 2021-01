Covid a Calizzano, il sindaco Olivieri: "Situazione in miglioramento"

"La situazione ad oggi risulta in ulteriore significativo miglioramento, ribadendosi comunque la necessità di continuare a prestare tutti noi massima attenzione e rispetto della normativa emergenziale". Questa la nota diramata dal sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri in merito all'emergenza Covid.

"I casi positivi ad oggi risultano essersi contenuti nel numero di 6, con ultimo nuovo caso registrato 12 giorni or sono (quanto a casi di isolamento fiduciario – quarantena da contatto il sistema di comunicazione Asl Alisa al momento non ne dà invece evidenza ai comuni). L’attenzione, l’impegno e la collaborazione di tanti, le scelte fatte e condivise (tra cui la sospensione delle lezioni in presenza nella nostra scuola a decorrere dal 14 dicembre), la gestione del delicato contesto verificatasi presso la casa di riposo Suarez per ospiti e personale (l’attività è ripresa il 7 gennaio scorso e quotidianamente stanno rientrando gli ospiti, attualmente già oltre 25, dato in continua positiva evoluzione), hanno concretamente consentito il controllo della situazione, arrivando a quella attuale".

"Non mi stanco peraltro di ricordare ancora che nell'interesse di noi stessi, delle nostre famiglie e dei nostri cari in particolare più esposti, è necessario il massimo rispetto della normativa emergenziale, quanto a distanze di sicurezza, limitazione assoluta delle presenze negli spazi chiusi, divieto di assembramenti e il corretto utilizzo dei DPI - conclude - La salute e la sicurezza della nostra comunità dipendono, in questo momento come non mai, singolarmente da ciascuno di noi".