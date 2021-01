Nuovi sviluppi per il carcere in Val Bormida: il 3 e 4 febbraio nuovi sopralluoghi a Cengio e Cairo

Annuncia Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo!" in Regione: "Il percorso che dovrebbe portare alla costruzione del nuovo carcere di Savona ora si arricchisce di un nuovo passaggio formale.

Il 3 e il 4 di febbraio, infatti, una delegazione del Ministero della Giustizia si recherà in Valbormida per effettuare un sopralluogo delle aree che sono attualmente candidate per ospitare la nuova casa circondariale.