Andora, il sindaco: "Aspettiamo il commissario Macello qui, dove il raddoppio ferroviario si è fermato"

Come già annunciato ieri su Savonanews (leggi servizio completo QUI) i pareri dei sindaci sulla nomina di Vincenzo Macello in qualità di commissario straordinario per il raddoppio del tracciato ferroviario tra Andora e Finale sono altalenanti: tra chi auspica un vero e proprio "salto quantico" per la mobilità del comprensorio, come Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga, da sempre a favore del progetto, e chi teme "elementi peggiorativi" per l'aspetto paesaggistico e l'agricoltura, come Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito.

Esiste però, in tutta la tratta presa in esame, un caso finora unico: è quello di Andora, primo comune a mettere veramente in atto lo spostamento del tracciato ferroviario.

Era dicembre del 2016 quando la nuova stazione veniva inaugurata (leggi QUI) e adesso, dopo quattro anni e un paio di mesi da quell'evento, sembra che quest'opera possa trovare un seguito.

Commenta così la nomina del commissario, il sindaco di Andora Mauro Demichelis, che era primo cittadino al momento di quel taglio del nastro e che tuttora è in carica: "Lo aspettiamo qui dove il raddoppio si è fermato, augurandoci che al Commissario Macello sia data la concreta possibilità di passare in tempi certi dalla fase progettuale a quella operativa, nel rispetto delle esigenze del territorio che necessita di collegamenti veloci e sicuri, che agevolino gli spostamenti e permettano al Ponente di essere adeguatamente collegato con il Nord Italia e con l'estero. Senza dimenticare di potenziare i servizi nelle stazioni già esistenti e i collegamenti con la costa assicurati ora con fondi comunali e regionali".