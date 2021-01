Coronavirus, 293 nuovi casi in Liguria registrati nelle ultime 24 ore

Sono 293 i positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 3.117 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un rapporto di uno ogni 9,4.

Questo il quadro in regione: 79 i positivi su Savona, 66 su Imperia, 106 su Genova e 41 su La Spezia. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1