La Croce Bianca Borghetto Santo Spirito apre le porte ai giovani del Servizio Civile Universale

Anche quest'anno la Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito apre le sue porte a tutti quei ragazzi e quelle ragazze, tra i 18 anni di età e il 29esimo non ancora compiuto, desiderosi di far parte del progetto di Servizio Civile Universale 2021/2022. C'è tempo fino al 15 febbraio per presentare la propria candidatura.

La durata del Servizio Civile è di 12 mesi, impegna per 25 ore settimanali complessive e prevede una retribuzione. Iscriversi è facile: la procedura può essere condotta direttamente presso la sede di via Andreino Patrone 6r a Borghetto Santo Spirito. Inoltre, chi desiderasse avere informazioni più dettagliate, può farlo presentandosi di persona presso la sopra menzionata sede, o in alternativa telefonando al numero 0182/971780 o ancora scrivendo una e-mail a uno dei due indirizzi 01p@crocebiancabss.it o segreteria@crocebiancabss.it

I militi descrivono così il progetto: "Si apre anche quest'anno una bella opportunità per fare un'esperienza gratificante e di crescita interiore; donare un po' di se stessi per chi soffre e per la propria Comunità.

Anche nel 2021 la Croce Bianca Borghetto Santo Spirito, che proprio quest'anno compie 47 anni di Servizio, una delle poche realtà a livello Regionale che si basa totalmente sul Volontariato, mette a disposizione questo Progetto a tutti i giovani.