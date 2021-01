Alassio, nuovo avviso per i Buoni Spesa: scadrà il 15 febbraio

LAVORO DI RETE CON LA COMUNITA’ LOCALE

Si è proceduto con l’utilizzo di strumenti informatici per poter garantire forme di vicinanza alle persone , alle famiglie coinvolgendo attivamente la comunità locale. Sono state messe in campo numerose iniziative per rispondere alle impreviste necessità della popolazione innovando e rafforzando esperienze già presenti, modificando in maniera flessibile le modalità di intervento.

Nello specifico si citano i rapporti collaborativi con il terzo settore quale il volontariato, l’associazionismo, la protezione civile, le cooperative ma anche la comunità locale tutta che straordinariamente si è attivata in un’ottica di solidarietà mai vista prima. Nel periodo del lockdown è stata finalizzata la somma pari a € 4000,00 per contributi alla locale Croce rossa e Banco alimentare S.A.Bonadiman per l’acquisto di farmaci, generi alimentari e di prima necessità.

A fine anno con Deliberazione della G.C. n. 349 in data 22.12.2020 l’Amministrazione ha riconosciuto il consistente lavoro svolto in campo sociale nel periodo di emergenza sanitaria da parte di associazioni di volontariato e Pubbliche assistenze destinando € 24.800 euro a favore delle Associazioni cittadine.

Le assistenti sociali si sono occupate di rilevare i nuovi bisogni anche attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche quali le videochiamate in smartworking e di operare quotidianamente con il volontariato per portare la spesa a domicilio a 81 persone, i farmaci a 8 persone e provvedere attraverso associazioni di animali quali “Accademia Kronos” e “Croce bianca progetto degli animali” alla cura e alimentazione per 13 cani e 8 gatti di persone ricoverate, malate o senza più proprietario perché deceduto. Alcuni commercianti, privati cittadini, associazioni si sono resi disponibili a donare alimenti, mascherine, materiale didattico, vestiti e il servizio politiche sociali ha provveduto alla distribuzione.

I procedimenti sono stati resi più snelli e flessibili a causa dell’emergenza, utilizzando email e compilando telefonicamente e con videochiamate dei moduli semplificati per accedere ai pacchi alimentari, la spesa e i farmaci, approvati di volta in volta dalla Responsabile del servizio.

Le riunioni abitualmente effettuate in sede sono state trasferite online, apprendendo in poco tempo l’uso delle diverse piattaforme.

Il servizio di segretariato sociale è stato rafforzato costituendo un database di tutte le risorse pubbliche e private messe in campo nel periodo della pandemia e mettendolo a disposizione dei richiedenti aiuto. A titolo esemplificativo si citano le risorse online messe in campo quali: sportelli psicologici di ascolto , call center regionali, sportello antiviolenza, ricette telematiche e gli aiuti sul territorio quali spesa sospesa, taxi gratuito, tavola del cuore (pasti), servizio di assistenza domiciliare con pasti, lavanderia, igiene persona, pulizia oltre alle numerose misure statali e regionali di supporto. Le chiamate e le informazioni date dallo Sportello di cittadinanza e da tutti gli operatori delle Politiche Sociali sono state molto numerose.

Le persone più fragili, con problematiche mentali o anziane, sono state monitorate telefonicamente con continuità.

In questo contesto le tecnologie informatiche, hanno dato un supporto fondamentale nell’erogazione dei servizi, nella comunicazione, nella gestione dei flussi informativi e nella relazione con gli stakeholder, prefigurando migliorie nel processo complessivo di digitalizzazione.

Si richiama al riguardo il Protocollo d’intesa con il Tribunale di Savona nell’ambito della gestione della volontaria giurisdizione relativo alle audizioni con udienza da remoto per beneficiari di amministrazione di sostegno, inabilitazione o interdizione dichiarati intrasportabili” approvato con deliberazione G.C. n.167 del 2.7.20.



BUONI SPESA-CONTRIBUTI



1°AVVISO PUBBLICO BUONI SPESA COVID

Durante il mese di Aprile 2020 ha finalizzato risorse per buoni spesa a seguito di specifico Bando, e in particolare la somma pari a € 56.987,00 di cui al finanziamento statale (ODPC n.658/20) integrando con € 47.488,00 con fondi comunali per un totale di € 104.475 €.

A seguito di Avviso pubblico con criteri definiti, sono stati concessi: n.4179 buoni a favore di 400 nuclei per un totale di n.1003 persone ovvero il 9,44% della popolazione totale distinti in due graduatorie:

-Graduatoria 1 non percettori aiuti statali e senza entrate: totali 2307 buoni spesa (da 25 euro) a favore di 231 nuclei familiari per un totale di 538 persone

-Graduatoria 2 percettori aiuti statali o altre entrate: 1872 buoni spesa (da 25 euro) – 169 nuclei

L’aiuto nella compilazione delle domande è stato garantito all’aperto nel piazzale antistante il Palazzo Comunale come pure la distribuzione dei buoni.



AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI STRAORDINARI COVID

Durante il mese di Giugno 2020 sono stati messi a disposizione altri € 75.000,00 per l’erogazione di contributi straordinari sempre tramite apposito Avviso pubblico.

La Giunta Comunale ha dettato gli indirizzi a fine maggio 2020 e dopo aver fissato i criteri di assegnazione con atto dirigenziale è stato pubblicato l’Avviso e raccolte le domande. In totale sono stati 172 i nuclei familiari che hanno ottenuto contributi straordinari da un minimo di 250 € ad un massimo di 600 €.



BANDO VOUCHER PER CENTRI ESTIVI

Durante il periodo estivo, durante l’apertura del nido d’infanzia “Piccolo Principe” quale “Centro estivo” è stato effettuato il lavoro relativo al “Bando regionale per Voucher centri estivi emergenza Covid 19”. A seguito di riunione presso il nido volta a spiegare la misura regionale che concedeva dei contributi per la frequenza, sono state raccolte le domande, inserite sul portale online della FILSE, calcolato l’ effettiva frequenza e inviato i dati in Regione. A seguito dell’istruttoria sono stati concessi voucher a favore di 22 bambini frequentanti



2° AVVISO PUBBLICO BUONI SPESA COVID

Durante il mese di Dicembre 2020 con le risorse statali disponibili pari a € 56.986,51 incrementate con fondi Comunali pari a € 103.013,49 , € 2804,78 per il servizio per totali € 162.804,78 complessivi, si è proceduto all’acquisto di1120 card prepagate MyGiftCard da 100 e 200 € tramite la Ditta Epipoli S.p.A. che opera su circuito MasterCard.

Sono stati fissati e approvati criteri e modalità per l’assegnazione di buoni spesa e l’Avviso pubblico .L’aiuto nella compilazione delle domande è stato garantito in due sedi ovvero presso i locali del Centro anziani (al momento chiuso) e presso la sede dell’Ufficio in P.zza Paccini, mentre la distribuzione delle card, con evidente celerità del procedimento, è stata effettuata prima di Natale, nel piazzale del palazzetto, in una collocazione più appartata e più adatta a garantire la privacy.



CONTRIBUTI STRAORDINARI

Con DD 574 del 27/10/20 e DD 576 del 27/10/20 sono stati concessi ulteriori contributi straordinari e buoni alimentari per un totale di € 11.300,00 a n.28 nuclei familiari sulla base del vigente regolamento dei contributi.