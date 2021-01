Celle e la Croce Rosa in lutto per la scomparsa di Piero Gavarone

"Oggi viene a mancare uno dei nostri soci fondatori, porgiamo le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia e gli mandiamo un grosso abbraccio. Ciao Piero, riposa in pace".

Questo il messaggio di cordoglio della Croce Rosa di Celle che piange la scomparsa di Piervittorio Gavarone.

Conosciuto, apprezzato e stimato da tutti, per anni è stato milite e tra i fondatori della pubblica assistenza cellese.

Lo scorso 30 settembre era mancato all'età di 68 anni Sergio Spotorno, anche lui volontario della Croce Rosa a causa di un incidente in bici avvenuto in via Terrenin.

Il 5 gennaio invece era scomparso Giampiero Piccone.

Il rosario si svolgerà domani pomeriggio, 29 gennaio, alle 18.30 in oratorio. Il funerale si svolgerà nella chiesa di San Michele Arcangelo alle 9.00 sabato 30 gennaio.