Finale, riaprono tre giorni a settimana gli uffici postali di Gorra e Varigotti

Dal 15 febbraio si tornerà all'orario pre-Covid, con l'apertura tre giorni alla settimana, per gli uffici postali di Gorra e Varigotti.

La rimodulazione degli orari aveva infatti portato l'orario di uffici periferici come quelli in questione ad una sola giornata a settimana. Ma proprio questa natura del servizio, periferico e quindi capillare, al quale accedono principalmente persone anziane e con difficoltà negli spostamenti o con le nuove tecnologie, lo rende particolarmente importante sul territorio.

Esigenze e criticità che i cittadini di Gorra e zone limitrofe avevano palesato alla direzione regionale ligure con una raccolta firme della quale il sindaco Frascherelli si era fatto ambasciatore, ascoltate da Poste Italiane.

A ringraziare il direttore Orlando "per la comprensione e sensibilità dimostrata" non è solo il sindaco Ugo Frascherelli, ma anche la Pro Loco stessa: "Ci complimentiamo col sindaco Frascherelli per l'attenzione posta al problema e ringraziamo la Direzione delle Poste italiane per aver recepito la richiesta, motivata da serie e fondate argomentazioni".

Infatti, non solo veniva portato un disservizio agli abitanti delle frazioni dell'entroterra, ma le "lunghe file e il grave disagio, specie per la popolazione anziana si ripercuoteva inevitabilmente sulla posta centrale di Finale" aggiungono dall'associazione di volontariato.