L'associazione Albisola per Albisola approva il bilancio e chiede il sostegno con il 5 per mille

L’associazione Albisola per Albisola approva il bilancio e annuncia: “Iscrizione al Runts effettuata con successo, ora anche noi possiamo ricevere il 5x1000”

Domenica si è svolta l’assemblea dei soci dell’associazione nata da un’idea di Fabio Fazio Albissola Marina/Albisola Superiore. “Albisola per Albisola”, realtà nata da un’idea di Fabio Fazio e impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e sociale dei Comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore, annuncia la possibilità di destinare il proprio 5x1000 all’associazione. È questa in estrema sintesi la principale novità emersa dall’assemblea dei soci riunitasi domenica 26 aprile, la quale ha approvato il bilancio consuntivo relativo all’anno 2025.



Un gesto semplice ma estremamente importante, come sottolineato dallo stesso Fabio Fazio: “Come sapete l’associazione Albisola per Albisola è davvero partita. C’è tanto entusiasmo e molte iniziative grazie all’intraprendenza di coloro che davvero si stanno dando da fare a partire dalla presidente Danila Spirito. È già stato ottenuto un grande risultato, ovvero ottenere un codice fiscale per poter indicare l’associazione come beneficiaria del 5x1000 della prossima dichiarazione dei redditi. Sinceramente spero che lo facciano in tanti, anche molti di quelli che di solito non indicano niente o perché si dimenticano oppure per distrazione. Questo permetterà di sostenere concretamente le attività e i progetti dedicati ai due Comuni delle Albisole promossi dall’associazione”.



Donare il 5x1000 ad Albisola per Albisola significherà infatti sostenere iniziative culturali, eventi artistici, concorsi rivolti ai giovani e percorsi di promozione del patrimonio locale. L’associazione, guidata dalla presidente Danila Spirito, sta infatti continuando a crescere grazie alla partecipazione attiva dei soci e alla collaborazione con artisti, realtà del territorio e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra cultura, comunità e identità locale.



Un concorso fotografico, la partecipazione al Festival della Maiolica attraverso una conferenza, la volontà di tornare ad organizzare eventi simbolo della tradizione albisolese e molto altro ancora: il programma di eventi strutturato in vista dell’estate è davvero ricchissimo ed estremamente variegato.

Per sostenere tutto ciò, oltre alle “classiche” donazioni, ora sarà possibile anche destinare il 5x1000 all’associazione. Per farlo sarà sufficiente firmare nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi dedicato agli enti del Terzo Settore e inserire il codice fiscale associato a “Albisola per Albisola”. Un piccolo contributo che può trasformarsi in un grande investimento per il futuro culturale delle Albisole. ‎