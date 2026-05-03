Varigotti, Bruno Barbieri inaugura la stagione con un tuffo in mare, tra ironia e acqua fredda

Sarà stata l’acqua limpida e il mare calmo, sarà stata la giornata di sole: fatto sta che il noto chef Bruno Barbieri ha scelto il mare di Varigotti per il suo primo bagno dell’anno, il 2 maggio. Una specie di “cimento”, vista la temperatura dell’acqua abbastanza freddina, a detta di Barbieri, che lo chef ha mostrato con un video sulla sua pagina Instagram.

“Ciao amici, allora sono a Varigotti in spiaggia – dice Barbieri nel suo video – 17-18 gradi, congelante, pietrificante. Eh, potrebbe anche essere l’ultima volta che mi vedete perché magari mi viene un coccolone”.

Per fortuna, niente coccolone ma solo una sferzata di acqua fresca per lo chef che, immergendosi nelle acque ancora fresche della Baia dei Saraceni, ha inaugurato simbolicamente la sua stagione balneare, con qualche settimana di anticipo rispetto all’estate.

Qualche curioso, appassionato o meno di “MasterChef” o “4 Hotel”, ha riconosciuto Barbieri e lo ha fotografato, ma il suo primo bagno della stagione ha anche un risvolto che va oltre la semplice curiosità. Barbieri, infatti, può contare su una community di circa due milioni di follower su Instagram: un pubblico vasto e trasversale che, attraverso foto e video condivisi online, vede in vetrina Varigotti e il suo mare. Un’opportunità di promozione spontanea non trascurabile per la località del finalese, che da tempo punta sulla valorizzazione del proprio patrimonio paesaggistico anche fuori stagione.

E così, tra una passeggiata sul lungomare e i sorrisi di chi lo ha riconosciuto, Barbieri si è immerso nelle acque varigottesi confermando il richiamo irresistibile della località savonese, da tempo meta prediletta di personaggi celebri. Prima di lui, infatti, anche Michelle Hunziker, Eva Herzigova, Evelina Christillin e Ferruccio De Bortoli avevano scelto Varigotti per giornate di riposo tra sole, mare e discrezione.



