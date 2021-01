Calvisio, frana parte di un versante: evacuate 3 famiglie

Una frana di considerevoli dimensioni ha coinvolto, nella tarda mattinata, un versante nella zona delle ex Cartiere a Calvisio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco gli agenti della Polizia locale nel personale dell'ufficio tecnico del comune finalese che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e valutare la gravità dello smottamento.

Coinvolte sono state alcune fasce a terrazzamento e fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. T

uttavia 3 famiglie sono state costrette ad abbandonare la loro residenza, a seguito di un'ordinanza firmata dal sindaco Frascherelli, mentre uffici tecnici e polizia, con l'ausilio del drone, stanno provvedendo ad identificare i terreni coinvolti per procedere poi alla segnalazione ai titolari degli stessi che si dovranno far carico della messa in sicurezza dell'area.