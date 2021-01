Ruba attrezzi dal cantiere, scoperto minaccia un operaio per guadagnarsi la fuga: 32enne magrebino arrestato a Savona

Nel pomeriggio di ieri a Savona, i poliziotti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un trentaduenne di origine magrebina, con l’accusa di rapina e ricettazione.

L’uomo, dopo essersi impossessato di alcuni attrezzi da lavoro in un cantiere edile, una volta scoperto avrebbe minacciato un operaio guadagnandosi la fuga e poi abbandonando quanto sottratto. Lo stesso è stato infine individuato dai poliziotti a breve distanza grazie alle indicazioni fornite dall'operaio che non lo ha mai perso di vista.

Nello zaino dell’arrestato sono stati, inoltre, rinvenuti dell’argenteria ed altri beni, per i quali l’uomo non è stato in grado di giustificarne il possesso. Anche in questo caso l’arrestato, dopo gli atti di rito è stato posto a disposizione dell’A.G..