Savona, aggredisce i poliziotti dopo una lite: arrestato

Ieri sera, a Savona, i poliziotti della Squadra Volante hanno arrestato un trentaquattrenne con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché minacce, lesioni personali ed evasione.

Gli agenti sono intervenuti in città per una segnalazione di una lite fra più persone. Sul posto hanno individuato un uomo, che in stato di alterazione inveiva contro un ragazzo e una ragazza, per poi aggredire gli operatori che nel tentativo di portare la calma, si erano frapposti tra le parti.

Secondo la ricostruzione dei fatti l’uomo avrebbe dapprima aggredito fisicamente un’altra persona la quale ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari e verbalmente i due giovani accorsi in suo aiuto. Il 34enne inoltre, è risultato essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con un permesso di uscita, ma a quell'ora avrebbe dovuto essere nella propria abitazione.

Dopo gli atti di rito l’arrestato è stato posto a disposizione dell’A.G..