La sicurezza nelle case degli anziani

Il progressivo allungamento delle aspettative di vita ha come conseguenza un aumento dell’incidenza di numerose patologie debilitanti che spesso inficiano l'autosufficienza e l'integrazione sociale degli anziani.

Per farli sentire protetti e sicuri, soprattutto quando vivono da soli, è importante migliorare la sicurezza in casa attraverso l'installazione di dispositivi e accessori che contribuiscano a ridurre gli incidenti domestici. In questo post vi mostreremo i principali presidi tecnologici progettati per migliorare la vita dei nostri cari, senza limitarne l'autonomia.

Una risposta nel digitale

Oltre a rimuovere le barriere architettoniche ed eventuali oggetti che potrebbero risultare pericolosi, bisogna capire come gestire al meglio le condizioni di disabilità dei nostri cari per salvaguardarne la sicurezza e il benessere.

Fortunatamente, con il costante aumento dell'alfabetizzazione digitale anche le attività assistenziali e riabilitative si sono evolute, offrendo numerosi ritrovati tecnologici che permettono di invecchiare nella propria abitazione grazie a un monitoraggio continuo del paziente anche da remoto.

Sebbene il rapporto tra anziani e tecnologia tardi ancora a decollare, ha comunque consentito di individuare soluzioni sempre più personalizzate alle reali esigenze della persona, riducendo sensibilmente la frequenza delle ospedalizzazioni a tutto vantaggio della sicurezza percepita nella propria casa.

Nell'attesa che gli anziani di domani acquisiscano maggiore dimestichezza con il mondo tecnologico, chi ha a cuore l'incolumità e il benessere dei propri cari può adottare alcune semplici strategie volte a rendere gli spazi abitativi più sicuri e vivibili.

I salvavita per anziani

Come già anticipato, esistono numerosi apparecchi che permettono di migliorare la sicurezza in casa e, tra i prodotti più venduti, troviamo sicuramente i salvavita per anziani. Si tratta di piccoli dispositivi elettronici dotati di uno o più pulsanti da premere quando si ha bisogno di aiuto. In questo modo, verranno inviate chiamate o sms ai numeri memorizzati per permettere ai parenti di intervenire tempestivamente in caso di problemi.

Alcuni modelli, inoltre, sono provvisti di un localizzatore GPS per individuare il luogo esatto dove si trova la persona che ha lanciato la richiesta di aiuto, sfruttando una pratica app scaricabile sul proprio smartphone.

In genere, queste apparecchiature si possono portare al collo oppure al polso per fare in modo che l'anziano le abbia sempre con sé, ma in vendita si possono trovare anche dei telefoni che offrono un sistema integrato di telesoccorso e un telecomando per le chiamate d'emergenza. A tal proposito, se siete alla ricerca del miglior salvavita per anziani che il mercato metta a disposizione, sul sito https://fabiolosa.com troverete sicuramente il prodotto che fa per voi.

Come migliorare la sicurezza in casa

Per migliorare la sicurezza nelle abitazioni in cui risiedono le persone anziane, la tecnologia offre diversi supporti capaci di rendere la vita più tranquilla e serena.

Tra i presidi che non dovrebbero mai mancare in casa segnaliamo:

le telecamere di sicurezza, da installare sia all'interno sia all'esterno dell'abitazione per tenere la situazione sempre sotto controllo;

i sensori antincendio;

i rivelatori di gas, utili soprattutto se l'anziano vive da solo;

un impianto di luci che si attiva automaticamente quando la persona entra nella stanza.

Ai fini di una maggiore tranquillità, oltre a installare un adeguato sistema di allarme, è buona norma anche montare porte blindate e serrature antiscasso per impedire l'accesso a ladri e malintenzionati.

Rimuovere le barriere architettoniche

Tra le maggiori cause di incidenti domestici, le cadute rappresentano probabilmente la voce più significativa, con conseguenze sociali e materiali non indifferenti. Oltre a rimuovere tappeti, cavi e altri potenziali ostacoli presenti in casa, è opportuno rendere gli spazi abitativi più sicuri eliminando tutti quei complementi d'arredo che potrebbero ostacolare la libertà di movimento della persona anziana.

Visto, poi, che il luogo della casa più pericoloso è il bagno, si consiglia anche di installare sedute e piatti antiscivolo all'interno delle docce, mentre per consentire un facile accesso alla vasca si può creare uno sportello laterale di facile apertura per permettere all'anziano di provvedere alla propria igiene personale in completa autonomia.

Infine, qualora in casa viva una persona affetta da disabilità motorie, è bene anche abbattere tutte le barriere architettoniche (come scale e soglie), che potrebbero limitare gli spostamenti di chi ha una capacità di deambulazione ridotta. Qualora questo non fosse possibile, si può installare un montascale elettrico o una rampa per consentire la salita e la discesa in tutta comodità.

Ricordiamo, inoltre, che in caso di lavori volti alla rimozione delle barriere architettoniche, si potrà usufruire di alcune agevolazioni fiscali applicabili a tutti gli interventi di adeguamento per rendere accessibile l'ingresso e la circolazione nella propria casa alle persone affette da disabilità motorie.