Albenga, distribuita la prima tranche dei buoni spesa

Nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 gennaio sono stati consegnati i buoni spesa alle famiglie rientranti nei requisiti richiesti per l'accesso a questa misura.

La consegna è avvenuta presso i Chiostri di San Bernardino al fine di evitare assembramenti e garantire, alle persone in attesa, una protezione da freddo e pioggia. La distribuzione è avvenuta grazie alla stretta collaborazione tra servizi sociali e volontari del Tavolo dell’Emergenza.

Afferma l’assessore Marta Gaia: "Ringrazio gli uffici dei servizi sociali per il lavoro che giornalmente portano avanti e per quello svolto nella valutazione delle domande e nella distribuzione dei buoni. Presto sarà bandito un nuovo avviso e dovrà essere presentata nuova domanda attraverso il modulo che stiamo predisponendo. Il Tavolo dell’emergenza resta attivo, il martedì e il giovedì, per portare farmaci e spesa a coloro che sono costretti a casa in isolamento o per le persone anziane. Inoltre prosegue la raccolta di beni di prima necessità al fine di dare una risposta alle famiglie che necessitano di un aiuto. Ringrazio i volontari del tavolo dell’emergenza che operano senza sosta per il bene di Albenga e dei suoi abitanti".

La consigliera al Volontariato Martina Isoleri, nel ringraziare i volontari del Tavolo dell’emergenza, rivolge un appello ai cittadini: “L’attività del Tavolo dell’emergenza prosegue, si è formato un gruppo composto da diverse realtà che cooperano al fine di aiutare i cittadini e collaborare con il comune. Colgo l’occasione per informare tutta la cittadinanza che al tavolo dell’emergenza vengono raccolti beni di prima necessità: pasta, olio, salsa di pomodoro, scatolame, biscotti, sale, zucchero, cibo e pannolini per bambini. Insieme possiamo aiutare tutte quelle persone che vivono un momento di difficoltà, per questo invito chi può a fare una donazione di beni di prima necessità attraverso il nostro servizio".

Per contattare il Tavolo del’Emergenza potete chiamare il 3341053904 il martedì e il giovedì 9-12 e 15-18.