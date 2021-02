In Cattedrale a Savona le cresime di Vado, Quiliano, Valleggia

Saranno ospitate nella Cattedrale di N.S. Assunta a Savona le Cresime di alcune parrocchie della diocesi di Savona-Noli e nello specifico della Vicaria di Vado: sabato prossimo 6 febbraio alle 16 Prime comunioni e Cresime per i ragazzi della parrocchia di san Lorenzo in Quiliano guidata da don Michele Farina, mentre domenica 7 alle 10.30 Cresime per le comunità di Segno, Sant’Ermete e Valle di Vado di don Giuseppe Ippolito e quindi sabato 13 alle 16 per quella del Santissimo Salvatore di Valleggia, anche quest’ultima del parroco don Farina.